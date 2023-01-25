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Ігрова кімната та “пункт незламності”: як живуть переселенці в Харкові (фото)

Суспільство 11:56   25.01.2023
Оксана Горун
Ігрова кімната та “пункт незламності”: як живуть переселенці в Харкові (фото)

Мерія показала фото одного із гуртожитків у Харкові, де мешкають понад 200 ВПО.

“204 переселенці з Харкова та Харківської області, серед яких 18 дітей, тимчасово проживають у гуртожитку, розташованому в Основ’янському районі”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Гуртожиток у Харкові для переселенців 3

За інформацією мерії, в гуртожитку є приміщення для приготування їжі, прання білизни та відпочинку. А для дітей – ігрова кімната та приміщення для занять.

Гуртожиток у Харкові для переселенців 4

“Щодня вимушені переселенці отримують гаряче харчування, за потреби – теплі речі та іншу гуманітарну допомогу”, – запевнили в міськраді.

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Крім того, у цьому ж приміщенні розмістили “пункт незламності”. Тож у разі тривалої відсутності електрики тут можна буде зарядити гаджети та зігрітися.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія показала фото одного із гуртожитків у Харкові, де мешкають понад 200 ВПО".