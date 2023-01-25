Ігрова кімната та “пункт незламності”: як живуть переселенці в Харкові (фото)

Мерія показала фото одного із гуртожитків у Харкові, де мешкають понад 200 ВПО.

“204 переселенці з Харкова та Харківської області, серед яких 18 дітей, тимчасово проживають у гуртожитку, розташованому в Основ’янському районі”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

За інформацією мерії, в гуртожитку є приміщення для приготування їжі, прання білизни та відпочинку. А для дітей – ігрова кімната та приміщення для занять.

“Щодня вимушені переселенці отримують гаряче харчування, за потреби – теплі речі та іншу гуманітарну допомогу”, – запевнили в міськраді.

Крім того, у цьому ж приміщенні розмістили “пункт незламності”. Тож у разі тривалої відсутності електрики тут можна буде зарядити гаджети та зігрітися.