Ігрова кімната та “пункт незламності”: як живуть переселенці в Харкові (фото)
Мерія показала фото одного із гуртожитків у Харкові, де мешкають понад 200 ВПО.
“204 переселенці з Харкова та Харківської області, серед яких 18 дітей, тимчасово проживають у гуртожитку, розташованому в Основ’янському районі”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
За інформацією мерії, в гуртожитку є приміщення для приготування їжі, прання білизни та відпочинку. А для дітей – ігрова кімната та приміщення для занять.
“Щодня вимушені переселенці отримують гаряче харчування, за потреби – теплі речі та іншу гуманітарну допомогу”, – запевнили в міськраді.
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Крім того, у цьому ж приміщенні розмістили “пункт незламності”. Тож у разі тривалої відсутності електрики тут можна буде зарядити гаджети та зігрітися.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 11:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія показала фото одного із гуртожитків у Харкові, де мешкають понад 200 ВПО".