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Теплий одяг і ковдри збирає парк Горького для постраждалих від війни (фото)

Суспільство 20:11   23.01.2023
Олена Нагорна
Теплий одяг і ковдри збирає парк Горького для постраждалих від війни (фото)

Харківський парк Горького збирає теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.

За майже два тижні з початку оголошення збору людям уже передали 450 мішків з одягом, взуттям, дитячим харчуванням, підгузками та ковдрами, розповіли у парку.

Речі отримали люди із гуртожитку для евакуйованих осіб у Харкові, мешканці міста Ізюм, селища Шевченкове, Лозівської, Дворічанської, Чугуївської, Іванчуківської та Вільхуватської громад, а також Костянтинівки, Дружківки та Торця, що на Донеччині.

“Ми продовжуємо приймати теплі речі, ковдри та передаємо їх в ті регіони, де вони дуже потрібні”, – зазначили у парку.


Фото: парк Горького

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 20:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський парк Горького збирає теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.".