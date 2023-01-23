Теплий одяг і ковдри збирає парк Горького для постраждалих від війни (фото)

Харківський парк Горького збирає теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.

За майже два тижні з початку оголошення збору людям уже передали 450 мішків з одягом, взуттям, дитячим харчуванням, підгузками та ковдрами, розповіли у парку.

Речі отримали люди із гуртожитку для евакуйованих осіб у Харкові, мешканці міста Ізюм, селища Шевченкове, Лозівської, Дворічанської, Чугуївської, Іванчуківської та Вільхуватської громад, а також Костянтинівки, Дружківки та Торця, що на Донеччині.

“Ми продовжуємо приймати теплі речі, ковдри та передаємо їх в ті регіони, де вони дуже потрібні”, – зазначили у парку.



Фото: парк Горького