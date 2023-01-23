Теплий одяг і ковдри збирає парк Горького для постраждалих від війни (фото)
Харківський парк Горького збирає теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.
За майже два тижні з початку оголошення збору людям уже передали 450 мішків з одягом, взуттям, дитячим харчуванням, підгузками та ковдрами, розповіли у парку.
Речі отримали люди із гуртожитку для евакуйованих осіб у Харкові, мешканці міста Ізюм, селища Шевченкове, Лозівської, Дворічанської, Чугуївської, Іванчуківської та Вільхуватської громад, а також Костянтинівки, Дружківки та Торця, що на Донеччині.
“Ми продовжуємо приймати теплі речі, ковдри та передаємо їх в ті регіони, де вони дуже потрібні”, – зазначили у парку.
Фото: парк Горького
Читайте також: У харківському парку відзначають Китайський Новий рік (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Теплий одяг і ковдри збирає парк Горького для постраждалих від війни (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський парк Горького збирає теплі речі для мешканців деокупованих територій, прифронтових громад та біженців.".