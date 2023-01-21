Live
  • Субота 21.01.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

У харківському парку відзначають Китайський Новий рік (відео)

Суспільство 11:22   21.01.2023
Оксана Горун
У харківському парку відзначають Китайський Новий рік (відео)

У центральному парку Харкова головною алеєю 21 січня проходжувалося миле чудовисько “Нянь”.

Китайське чудовисько у виконанні аніматорів харківського парку виглядало схожим на лева.

“У китайській традиції лев символізує силу, шляхетність, перемогу, захист. Зараз ці риси по всьому світу пов’язують з українцями. Друзі, вітаємо вас зі Східним Новим роком, роком нашої перемоги! Ррр”, – пояснили схожість у пресслужбі парку.

Читайте також:  У Харкові відзначили Китайський Новий рік 2018 (відео)

Цього року Китайський Новий рік припадає на неділю, 22 січня. У Китаї свята вже розгорнулися на повну. Адже традиційно святкувати починають першого дня місяця китайського календаря і закінчують лише через 15 днів. Обов’язковий елемент свят – чудовисько на ім’я “Нянь” (у перекладі з китайського “рік”). Воно приходить у перший день Нового року, а щоб не наробило лиха, його треба нагодувати. Вважається, що Нянь боїться червоного кольору та феєрверків. Саме тому піротехнічні шоу та запуск червоних ліхтарів у небо – неодмінні елементи святкування.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

10:15
Засніжений Харків: фото з парку Горького в заметах
17:39
“Є парк Горького і сад Шевченка”: Терехов закликав не гуляти в лісопосадках
18:27
Боротьба з нечистю триває: парк Горького показав сюрприз на Хелловін
13:30
Осінь у Харкові: у парку Горького показали улюблені краєвиди (фото, відео)
19:38
Парк Горького привітав захисників і захисниць інсталяцією зі свічок (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У харківському парку відзначають Китайський Новий рік (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центральному парку Харкова головною алеєю 21 січня проходжувалося миле чудовисько “Нянь”".