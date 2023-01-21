У харківському парку відзначають Китайський Новий рік (відео)
У центральному парку Харкова головною алеєю 21 січня проходжувалося миле чудовисько “Нянь”.
Китайське чудовисько у виконанні аніматорів харківського парку виглядало схожим на лева.
“У китайській традиції лев символізує силу, шляхетність, перемогу, захист. Зараз ці риси по всьому світу пов’язують з українцями. Друзі, вітаємо вас зі Східним Новим роком, роком нашої перемоги! Ррр”, – пояснили схожість у пресслужбі парку.
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Цього року Китайський Новий рік припадає на неділю, 22 січня. У Китаї свята вже розгорнулися на повну. Адже традиційно святкувати починають першого дня місяця китайського календаря і закінчують лише через 15 днів. Обов’язковий елемент свят – чудовисько на ім’я “Нянь” (у перекладі з китайського “рік”). Воно приходить у перший день Нового року, а щоб не наробило лиха, його треба нагодувати. Вважається, що Нянь боїться червоного кольору та феєрверків. Саме тому піротехнічні шоу та запуск червоних ліхтарів у небо – неодмінні елементи святкування.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 11:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центральному парку Харкова головною алеєю 21 січня проходжувалося миле чудовисько “Нянь”".