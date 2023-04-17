Посеред Харкова помітили великоднього зайця (відео)

Відео зайця, який подорожує алеями центрального міського парку, опублікували в телеграмі.

“Доброго ранку з Центрального парку! Великдень закінчився, а пасхальний заєць ще досі гасає нашими алеями! ” – підписали опубліковане відео співробітники пресслужби парку.

Традиційно Центральний парк радує харків’ян відео пригод місцевої білки, яка за час війни своєю безпосередністю піднімала настрій мешканцям міста та переселенцям, що скучили за ним.