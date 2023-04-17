Посеред Харкова помітили великоднього зайця (відео)
Відео зайця, який подорожує алеями центрального міського парку, опублікували в телеграмі.
“Доброго ранку з Центрального парку! Великдень закінчився, а пасхальний заєць ще досі гасає нашими алеями! ” – підписали опубліковане відео співробітники пресслужби парку.
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Традиційно Центральний парк радує харків’ян відео пригод місцевої білки, яка за час війни своєю безпосередністю піднімала настрій мешканцям міста та переселенцям, що скучили за ним.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео зайця, який подорожує алеями центрального міського парку, опублікували в телеграмі".