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Посреди Харькова заметили пасхального зайца (видео)

Общество 11:00   17.04.2023
Оксана Горун
Посреди Харькова заметили пасхального зайца (видео) Фото: кадр из видео

Видео зайца, путешествующего по аллеям центрального городского парка, опубликовали в telegram.

«Доброе утро из Центрального парка! Пасха закончилась, а пасхальный заяц еще до сих пор носится по нашим аллеям!» — подписали опубликованное видео сотрудники пресс-службы парка.

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    • Традиционно Центральный парк радует харьковчан видео приключений местной белки, которая за время войны своей непосредственностью поднимала настроение жителям города и скучающим по нему переселенцам.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео зайца, путешествующего по аллеям центрального городского парка, опубликовали в telegram".