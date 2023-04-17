Посреди Харькова заметили пасхального зайца (видео)

Видео зайца, путешествующего по аллеям центрального городского парка, опубликовали в telegram.

«Доброе утро из Центрального парка! Пасха закончилась, а пасхальный заяц еще до сих пор носится по нашим аллеям!» — подписали опубликованное видео сотрудники пресс-службы парка.

Традиционно Центральный парк радует харьковчан видео приключений местной белки, которая за время войны своей непосредственностью поднимала настроение жителям города и скучающим по нему переселенцам.