Посреди Харькова заметили пасхального зайца (видео)
Фото: кадр из видео
Видео зайца, путешествующего по аллеям центрального городского парка, опубликовали в telegram.
«Доброе утро из Центрального парка! Пасха закончилась, а пасхальный заяц еще до сих пор носится по нашим аллеям!» — подписали опубликованное видео сотрудники пресс-службы парка.
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Традиционно Центральный парк радует харьковчан видео приключений местной белки, которая за время войны своей непосредственностью поднимала настроение жителям города и скучающим по нему переселенцам.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео зайца, путешествующего по аллеям центрального городского парка, опубликовали в telegram".