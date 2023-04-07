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Звуки весны: прогулка по харьковскому Центральному парку после дождя (видео)

Общество 13:32   07.04.2023
Елена Нагорная
Звуки весны: прогулка по харьковскому Центральному парку после дождя (видео) Фото: Василий Голосный

Как выглядит и звучит харьковский Центральный парк после дождя, показали в Telegram-канале зоны отдыха.

В парке слышно пение птиц, а также видно, что территория приведена в порядок: кусты подстрижены и убраны тротуары и газоны.

«Звуки весны в Центральном», — так подписала видео пресс-служба.

Видео: Центральный парк

Напомним, в парке начали проверять состояние аттракционов и 5 апреля запустили карусели в зоне «Детский парк». На следующий день пресс-служба показала, как приводят в порядок озеро. Его чистят впервые после начала полномасштабной войны, в июне планируется высадка водяных лилий и лотосов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит и звучит харьковский Центральный парк после дождя, показали в Telegram-канале зоны отдыха.".