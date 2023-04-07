Звуки весны: прогулка по харьковскому Центральному парку после дождя (видео)
Фото: Василий Голосный
Как выглядит и звучит харьковский Центральный парк после дождя, показали в Telegram-канале зоны отдыха.
В парке слышно пение птиц, а также видно, что территория приведена в порядок: кусты подстрижены и убраны тротуары и газоны.
«Звуки весны в Центральном», — так подписала видео пресс-служба.
Видео: Центральный парк
Напомним, в парке начали проверять состояние аттракционов и 5 апреля запустили карусели в зоне «Детский парк». На следующий день пресс-служба показала, как приводят в порядок озеро. Его чистят впервые после начала полномасштабной войны, в июне планируется высадка водяных лилий и лотосов.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выглядит и звучит харьковский Центральный парк после дождя, показали в Telegram-канале зоны отдыха.".