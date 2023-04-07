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Звуки весни: прогулянка харківським Центральним парком після дощу (відео)

Суспільство 13:32   07.04.2023
Олена Нагорна
Звуки весни: прогулянка харківським Центральним парком після дощу (відео) Фото: Василь Голосний

Як виглядає та звучить харківський Центральний парк після дощу, показали у Telegram-каналі зони відпочинку.

У парку чутно спів птахів, а також видно, що територія приведена до ладу: кущі підстрижені й прибрані тротуари та газони.

“Звуки весни у Центральному”, – так підписала відео пресслужба.

Відео: Центральний парк

Нагадаємо, у парку почали перевіряти стан атракціонів і 5 квітня запустили каруселі у зоні “Дитячий парк”. Наступного дня пресслужба показала, як приводять до ладу озеро. Його чистять вперше після початку повномасштабної війни, у червні планується висадка водяних лілій та лотосів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виглядає та звучить харківський Центральний парк після дощу, показали у Telegram-каналі зони відпочинку.".