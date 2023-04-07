Звуки весни: прогулянка харківським Центральним парком після дощу (відео)
Фото: Василь Голосний
Як виглядає та звучить харківський Центральний парк після дощу, показали у Telegram-каналі зони відпочинку.
У парку чутно спів птахів, а також видно, що територія приведена до ладу: кущі підстрижені й прибрані тротуари та газони.
“Звуки весни у Центральному”, – так підписала відео пресслужба.
Відео: Центральний парк
Нагадаємо, у парку почали перевіряти стан атракціонів і 5 квітня запустили каруселі у зоні “Дитячий парк”. Наступного дня пресслужба показала, як приводять до ладу озеро. Його чистять вперше після початку повномасштабної війни, у червні планується висадка водяних лілій та лотосів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 13:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виглядає та звучить харківський Центральний парк після дощу, показали у Telegram-каналі зони відпочинку.".