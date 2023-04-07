Звуки весни: прогулянка харківським Центральним парком після дощу (відео)

Як виглядає та звучить харківський Центральний парк після дощу, показали у Telegram-каналі зони відпочинку.

У парку чутно спів птахів, а також видно, що територія приведена до ладу: кущі підстрижені й прибрані тротуари та газони.

“Звуки весни у Центральному”, – так підписала відео пресслужба.

Відео: Центральний парк

Нагадаємо, у парку почали перевіряти стан атракціонів і 5 квітня запустили каруселі у зоні “Дитячий парк”. Наступного дня пресслужба показала, як приводять до ладу озеро. Його чистять вперше після початку повномасштабної війни, у червні планується висадка водяних лілій та лотосів.