В харьковском парке отмечают Китайский Новый год (видео)

В центральном парке Харькова по главной аллее 21 января прохаживалось милое чудовище «Нянь».

Китайское чудовище в исполнении аниматоров харьковского парка выглядело похожим на льва.

«В китайской традиции лев символизирует силу, благородство, победу, защиту. Сейчас эти черты по всему миру связывают с украинцами. Друзья, поздравляем вас с Восточным Новым годом, годом нашей победы! Ррр», — пояснили сходство в пресс-службе парка.

В этом году Китайский Новый год приходится на воскресенье, 22 января. В самом Китае празднества уже развернулись на полную. Ведь традиционно праздновать начинают в первый день месяца китайского календаря и заканчивают только через 15 дней. Обязательный элемент празднеств — чудовище по имени «Нянь» (в переводе с китайского «год»). Оно приходит в первый день Нового года, а чтобы не натворило бед, его нужно накормить. Считается, что Нянь боится красного цвета и фейерверков. Именно поэтому пиротехнические шоу и запуск красных фонарей в небо — непременные элементы празднования.