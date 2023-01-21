Live
  • Суббота 21.01.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

В харьковском парке отмечают Китайский Новый год (видео)

Общество 11:22   21.01.2023
Оксана Горун
В харьковском парке отмечают Китайский Новый год (видео) Фото: кадр из видео

В центральном парке Харькова по главной аллее 21 января прохаживалось милое чудовище «Нянь».

Китайское чудовище в исполнении аниматоров харьковского парка выглядело похожим на льва.

«В китайской традиции лев символизирует силу, благородство, победу, защиту. Сейчас эти черты по всему миру связывают с украинцами. Друзья, поздравляем вас с Восточным Новым годом, годом нашей победы! Ррр», — пояснили сходство в пресс-службе парка.

Читайте также: В Харькове отметили Китайский Новый год 2018 (видео)

В этом году Китайский Новый год приходится на воскресенье, 22 января. В самом Китае празднества уже развернулись на полную. Ведь традиционно праздновать начинают в первый день месяца китайского календаря и заканчивают только через 15 дней. Обязательный элемент празднеств — чудовище по имени «Нянь» (в переводе с китайского «год»). Оно приходит в первый день Нового года, а чтобы не натворило бед, его нужно накормить. Считается, что Нянь боится красного цвета и фейерверков. Именно поэтому пиротехнические шоу и запуск красных фонарей в небо — непременные элементы празднования.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:15
Заснеженный Харьков: фото из парка Горького в сугробах
17:39
«Есть парк Горького и сад Шевченко»: Терехов призвал не гулять в лесопосадках
18:27
Борьба с нечистью продолжается: парк Горького показал сюрприз на Хэллоуин
13:30
Осень в Харькове: в парке Горького показали любимые виды (фото, видео)
19:38
Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В харьковском парке отмечают Китайский Новый год (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центральном парке Харькова по главной аллее 21 января прохаживалось милое чудовище «Нянь»".