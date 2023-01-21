В харьковском парке отмечают Китайский Новый год (видео)
В центральном парке Харькова по главной аллее 21 января прохаживалось милое чудовище «Нянь».
Китайское чудовище в исполнении аниматоров харьковского парка выглядело похожим на льва.
«В китайской традиции лев символизирует силу, благородство, победу, защиту. Сейчас эти черты по всему миру связывают с украинцами. Друзья, поздравляем вас с Восточным Новым годом, годом нашей победы! Ррр», — пояснили сходство в пресс-службе парка.
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В этом году Китайский Новый год приходится на воскресенье, 22 января. В самом Китае празднества уже развернулись на полную. Ведь традиционно праздновать начинают в первый день месяца китайского календаря и заканчивают только через 15 дней. Обязательный элемент празднеств — чудовище по имени «Нянь» (в переводе с китайского «год»). Оно приходит в первый день Нового года, а чтобы не натворило бед, его нужно накормить. Считается, что Нянь боится красного цвета и фейерверков. Именно поэтому пиротехнические шоу и запуск красных фонарей в небо — непременные элементы празднования.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центральном парке Харькова по главной аллее 21 января прохаживалось милое чудовище «Нянь»".