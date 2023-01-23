Теплую одежду и одеяла собирает парк Горького для пострадавших от войны (фото)

Харьковский парк Горького собирает теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад, а также беженцев.

За почти две недели с начала объявления сбора людям уже передали 450 мешков с одеждой, обувью, детским питанием, подгузниками и одеялами, рассказали в парке.

Вещи получили люди из общежития для эвакуированных лиц в Харькове, жители города Изюм, поселка Шевченково, Лозовской, Двуречанской, Чугуевской, Иванчуковской и Ольховатской громад, а также Константиновки, Дружковки и Торца, что в Донецкой области.

«Мы продолжаем принимать теплые вещи, одеяла и передаем их в те регионы, где они очень нужны», — отметили в парке.



Фото: парк Горького