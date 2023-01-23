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Теплую одежду и одеяла собирает парк Горького для пострадавших от войны (фото)

Общество 20:11   23.01.2023
Елена Нагорная
Теплую одежду и одеяла собирает парк Горького для пострадавших от войны (фото) Фото: парк Горького

Харьковский парк Горького собирает теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад, а также беженцев.

За почти две недели с начала объявления сбора людям уже передали 450 мешков с одеждой, обувью, детским питанием, подгузниками и одеялами, рассказали в парке.

Вещи получили люди из общежития для эвакуированных лиц в Харькове, жители города Изюм, поселка Шевченково, Лозовской, Двуречанской, Чугуевской, Иванчуковской и Ольховатской громад, а также Константиновки, Дружковки и Торца, что в Донецкой области.

«Мы продолжаем принимать теплые вещи, одеяла и передаем их в те регионы, где они очень нужны», — отметили в парке.


Фото: парк Горького

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 20:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский парк Горького собирает теплые вещи для жителей деоккупированных территорий, прифронтовых громад, а также беженцев.".