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Игровая комната и «пункт незламності»: как живут переселенцы в Харькове (фото)

Общество 11:56   25.01.2023
Оксана Горун
Игровая комната и «пункт незламності»: как живут переселенцы в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Мэрия показала фото одного из общежитий в Харькове, где живут более 200 ВПЛ.

«204 переселенца из Харькова и Харьковской области, среди которых 18 детей, временно проживают в общежитии, расположенном в Основянском районе», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Общежитие в Харькове для переселенцев 3
Фото: Харьковский горсовет

По информации мэрии, в «общаге» есть помещения для приготовления пищи, стирки белья и отдыха. А для детей — игровая комната и помещение для занятий.

Общежитие в Харькове для переселенцев 4
Фото: Харьковский горсовет

«Ежедневно вынужденные переселенцы получают горячее питание, при необходимости – теплые вещи и другую гуманитарную помощь», — заверили в горсовете.

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Кроме того, в этом же помещении разместили «пункт незламності». Так что в случае длительного отсутствия электричества здесь можно будет зарядить гаджеты и согреться.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия показала фото одного из общежитий в Харькове, где живут более 200 ВПЛ".