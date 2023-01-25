Игровая комната и «пункт незламності»: как живут переселенцы в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Мэрия показала фото одного из общежитий в Харькове, где живут более 200 ВПЛ.
«204 переселенца из Харькова и Харьковской области, среди которых 18 детей, временно проживают в общежитии, расположенном в Основянском районе», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
По информации мэрии, в «общаге» есть помещения для приготовления пищи, стирки белья и отдыха. А для детей — игровая комната и помещение для занятий.
«Ежедневно вынужденные переселенцы получают горячее питание, при необходимости – теплые вещи и другую гуманитарную помощь», — заверили в горсовете.
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Кроме того, в этом же помещении разместили «пункт незламності». Так что в случае длительного отсутствия электричества здесь можно будет зарядить гаджеты и согреться.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия показала фото одного из общежитий в Харькове, где живут более 200 ВПЛ".