Игровая комната и «пункт незламності»: как живут переселенцы в Харькове (фото)

Мэрия показала фото одного из общежитий в Харькове, где живут более 200 ВПЛ.

«204 переселенца из Харькова и Харьковской области, среди которых 18 детей, временно проживают в общежитии, расположенном в Основянском районе», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По информации мэрии, в «общаге» есть помещения для приготовления пищи, стирки белья и отдыха. А для детей — игровая комната и помещение для занятий.

«Ежедневно вынужденные переселенцы получают горячее питание, при необходимости – теплые вещи и другую гуманитарную помощь», — заверили в горсовете.

Кроме того, в этом же помещении разместили «пункт незламності». Так что в случае длительного отсутствия электричества здесь можно будет зарядить гаджеты и согреться.