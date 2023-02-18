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Затримка виплат ВПО: у Мінреінтеграції повідомили, що гроші вже в дорозі

Політика 17:19   18.02.2023
Оксана Горун
Затримка виплат ВПО: у Мінреінтеграції повідомили, що гроші вже в дорозі

У Мінреінтеграції України зазначили, що до міністерства надходить велика кількість звернень від переселенців у зв’язку із затримкою виплат допомоги на проживання.

За запитом Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук Мінсоцполітики надало попередню інформацію, що на виплати ВПО вже спрямовано 5,5 млрд гривень. Разом з тим у Державній казначейській службі повідомили, що наразі проходить фінансування першочергових соціальних виплат. Водночас у Казначействі запевнили, що найближчим часом буде профінансовано виплати ВПО“, – повідомила пресслужба міністерства.

Там пообіцяли надалі публікувати на сайті інформацію Мінсоцполітики щодо стану фінансування виплат ВПО.

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Зазначимо, що на затримку виплат у січні скаржилися жителі Харківщини – багато хто з них не отримав грошей від держави навіть станом на 20 січня. Тепер затримка держдопомоги відбулася по всій країні.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 17:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Мінреінтеграції України зазначили, що до міністерства надходить велика кількість звернень від переселенців у зв’язку із затримкою виплат допомоги на проживання".