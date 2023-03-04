Переселенці Харківщини можуть отримати гроші від Норвезької ради
Як зареєструватись для отримання грошової допомоги в розмірі 6660 гривень від Норвезької ради, повідомили в Мінреінтеграції.
“Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців та людей, які проживають у районах, що постраждали внаслідок бойових дій”, – повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Кожен переселенець може розраховувати на 6660 гривень. Їх виплачують у три прийоми – протягом трьох місяців по 2220 гривень кожному члену сім’ї (але не більше ніж на п’ять осіб).
“У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш уразливим категоріям населення”, – наголосили в міністерстві.
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Гроші пересилають за допомогою переказу MoneyGram для людей, які не мають банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.
Зареєструватися для отримання допомоги можна кількома способами:
📌 надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом “Привіт” на номер: 0 800 609 844
📌 для реєстрації через Viber – відсканувати QR-код
Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 14:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як зареєструватись для отримання грошової допомоги в розмірі 6660 гривень від Норвезької ради, повідомили в Мінреінтеграції".