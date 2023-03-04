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Переселенці Харківщини можуть отримати гроші від Норвезької ради

Суспільство 14:49   04.03.2023
Оксана Горун
Переселенці Харківщини можуть отримати гроші від Норвезької ради

Як зареєструватись для отримання грошової допомоги в розмірі 6660 гривень від Норвезької ради, повідомили в Мінреінтеграції.

“Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців та людей, які проживають у районах, що постраждали внаслідок бойових дій”, – повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Кожен переселенець може розраховувати на 6660 гривень. Їх виплачують у три прийоми – протягом трьох місяців по 2220 гривень кожному члену сім’ї (але не більше ніж на п’ять осіб).

“У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш уразливим категоріям населення”, – наголосили в міністерстві.

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Гроші пересилають за допомогою переказу MoneyGram для людей, які не мають банківського рахунку. Реєстрація триватиме до 20 березня.

Зареєструватися для отримання допомоги можна кількома способами:

📌 надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом “Привіт” на номер: 0 800 609 844

📌 для реєстрації через Viber – відсканувати QR-код

 

Реєстрація на допомогу Норвезької ради через viber QR-код

Додаткову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 14:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як зареєструватись для отримання грошової допомоги в розмірі 6660 гривень від Норвезької ради, повідомили в Мінреінтеграції".