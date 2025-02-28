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Відомо, скільки жителів Харківщини отримали «тисячу Зеленського» через пошту

Суспільство 17:37   28.02.2025
Олена Нагорна
Відомо, скільки жителів Харківщини отримали «тисячу Зеленського» через пошту Фото: depositphotos.com

Понад 85 тисяч людей в Харківській області отримали тисячу гривень за програмою «Зимова єПідтримка» через «Укрпошту».

Сьогодні, 28 лютого, — останній день оформлення виплат у межах держпрограми. Директорка з розвитку мережі Харківського регіону АТ «Укрпошта» Марина Гулевська розповіла про «Зимову єПідтримку» для людей, які отримують пенсію та соцвиплати через національну поштову компанію, передає пресслужба ХОВА.

Право на виплату через «Укрпошту» мають: пенсіонери віком від 60 років, які не мають доступу до застосунку «Дія»; особи з інвалідністю І та ІІ груп; недієздатні громадяни; опікуни та особи, які отримують соціальну допомогу; батьки дітей з інвалідністю підгрупи А.

На Харківщині програма стартувала 4 грудня. За цей час через відділення «Укрпошти» допомогу вже отримали понад 85 тисяч людей, серед яких:
60% – пенсіонери,
25% – особи з інвалідністю,
15% – інші категорії (опікуни, отримувачі соціальної допомоги тощо).

Люди спрямовували кошти на оплату комунальних послуг, придбання ліків, медичних товарів, мобільний зв’язок та підтримку ЗСУ. На сьогодні по Харківщині подано близько 6 тисяч нових заявок, виплати за якими будуть у березні-квітні 2025 року. Для оформлення «Зимової єПідтримки» необхідно звернутися до найближчого відділення “Укрпошти” та надати документи, що посвідчують особу, статус отримувача пенсії з інвалідності чи соцдопомоги.

Виплату «Зимова єПідтримка» у розмірі тисячі гривень, як роз’яснювали у ХОВА, можуть отримати всі громадяни, які перебувають в Україні, зокрема діти. Гроші можна витратити на оплату комуналки чи послуг, ліки, донати на ЗСУ, залізничні квитки. Прийом заявок на отримання допомоги стартував на початку грудня і триває до 28 лютого. Витратити тисячу можна буде до кінця 2025 року. Українці, які не потребують такої виплати, можуть її не оформлювати або перерахувати на ЗСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 17:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 85 тисяч людей в Харківській області отримали тисячу гривень за програмою «Зимова єПідтримка» через «Укрпошту».".