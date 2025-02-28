Live
  • Пт 28.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Известно, сколько жителей Харьковщины получили «тысячу Зеленского» через почту

Общество 17:37   28.02.2025
Елена Нагорная
Известно, сколько жителей Харьковщины получили «тысячу Зеленского» через почту Фото: depositphotos.com

Более 85 тысяч человек в Харьковской области получили тысячу гривен по программе «Зимова єПідтримка» через «Укрпочту».

Сегодня, 28 февраля, — в целом последний день оформления выплат в рамках госпрограммы. Директор по развитию сети Харьковского региона АО «Укрпочта» Марина Гулевская рассказала о «Зимовій єПідтримці» для людей, которые получают пенсию и соцвыплаты через национальную почтовую компанию, передает пресс-служба ХОВА.

Право на выплату через «Укрпочту» имеют: пенсионеры от 60 лет, которые не имеют доступа к приложению «Дія»; лица с инвалидностью I и II групп; недееспособные граждане; опекуны и лица, получающие социальную помощь; родители детей с инвалидностью подгруппы А.

На Харьковщине программа стартовала 4 декабря. За это время через отделения «Укрпочты» помощь уже получили более 85 тысяч человек, среди которых:
60% — пенсионеры,
25% — лица с инвалидностью,
15% — другие категории (опекуны, получатели социальной помощи и т. п.).

Люди направляли средства на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, медицинских товаров, мобильную связь и поддержку ВСУ. На сегодня по Харьковщине подано около 6 тысяч новых заявок, выплаты по которым будут в марте-апреле 2025 года. Для оформления «Зимової єПідтримки» необходимо обратиться в ближайшее отделение «Укрпочты» и предоставить документы, удостоверяющие личность, статус получателя пенсии по инвалидности или соцпомощи.

Единовременную выплату «Зимова єПідтримка» в размере тысячи гривен, как разъясняли в ХОВА, могут получить все граждане, находящиеся в Украине, в том числе дети. Деньги можно потратить на оплату коммуналки или услуг, лекарства, донаты на ВСУ, железнодорожные билеты. Прием заявок на получение помощи стартовал в начале декабря и продлится до конца февраля. Потратить тысячу можно будет до конца 2025 года. Украинцы, которые не нуждаются в такой выплате, могут ее не оформлять или же перечислить на ВСУ.

Читайте также: Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
28.02.2025, 14:26
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
28.02.2025, 17:10
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
28.02.2025, 13:13
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
28.02.2025, 16:21
Ночные взрывы в пригороде: в прокуратуре показали последствия (фото, видео)
Ночные взрывы в пригороде: в прокуратуре показали последствия (фото, видео)
28.02.2025, 10:25
До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку
До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку
28.02.2025, 18:04

Новости по теме:

17:37
Известно, сколько жителей Харьковщины получили «тысячу Зеленского» через почту
16:55
Затишье на Купянщине продолжается, что на севере Харьковщины — данные Генштаба
16:41
Жительница Харьковщины исчезла неделю назад при неизвестных обстоятельствах
16:21
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
15:47
СБУ: врач МСЭК в Харькове помогала уклонистам сбежать за границу

Вы читали новость: «Известно, сколько жителей Харьковщины получили «тысячу Зеленского» через почту»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 17:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 85 тысяч человек в Харьковской области получили тысячу гривен по программе «Зимова єПідтримка» через «Укрпочту».".