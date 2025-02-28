Известно, сколько жителей Харьковщины получили «тысячу Зеленского» через почту
Более 85 тысяч человек в Харьковской области получили тысячу гривен по программе «Зимова єПідтримка» через «Укрпочту».
Сегодня, 28 февраля, — в целом последний день оформления выплат в рамках госпрограммы. Директор по развитию сети Харьковского региона АО «Укрпочта» Марина Гулевская рассказала о «Зимовій єПідтримці» для людей, которые получают пенсию и соцвыплаты через национальную почтовую компанию, передает пресс-служба ХОВА.
Право на выплату через «Укрпочту» имеют: пенсионеры от 60 лет, которые не имеют доступа к приложению «Дія»; лица с инвалидностью I и II групп; недееспособные граждане; опекуны и лица, получающие социальную помощь; родители детей с инвалидностью подгруппы А.
На Харьковщине программа стартовала 4 декабря. За это время через отделения «Укрпочты» помощь уже получили более 85 тысяч человек, среди которых:
60% — пенсионеры,
25% — лица с инвалидностью,
15% — другие категории (опекуны, получатели социальной помощи и т. п.).
Люди направляли средства на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, медицинских товаров, мобильную связь и поддержку ВСУ. На сегодня по Харьковщине подано около 6 тысяч новых заявок, выплаты по которым будут в марте-апреле 2025 года. Для оформления «Зимової єПідтримки» необходимо обратиться в ближайшее отделение «Укрпочты» и предоставить документы, удостоверяющие личность, статус получателя пенсии по инвалидности или соцпомощи.
Единовременную выплату «Зимова єПідтримка» в размере тысячи гривен, как разъясняли в ХОВА, могут получить все граждане, находящиеся в Украине, в том числе дети. Деньги можно потратить на оплату коммуналки или услуг, лекарства, донаты на ВСУ, железнодорожные билеты. Прием заявок на получение помощи стартовал в начале декабря и продлится до конца февраля. Потратить тысячу можно будет до конца 2025 года. Украинцы, которые не нуждаются в такой выплате, могут ее не оформлять или же перечислить на ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 17:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 85 тысяч человек в Харьковской области получили тысячу гривен по программе «Зимова єПідтримка» через «Укрпочту».".