Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
Фото: Нацполиция
Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, украл деньги из неисправного терминала.
О краже в Берестинский райотдел полиции обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что пытался перечислить 40 тысяч гривен через терминал в супермаркете, однако из-за технической неисправности операция не состоялась, а средства остались в устройстве.
«Злоумышленник стал свидетелем неудачной транзакции. Воспользовавшись ситуацией, он присвоил деньги, которые вернул терминал через несколько минут», — выяснили правоохранители.
Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 44-летний житель Мартыновки.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ (кража).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроші, деньги, кража, полиция, терминал, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, украл деньги из неисправного терминала.".