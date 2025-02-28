Live
  • Пт 28.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ

Общество 14:26   28.02.2025
Виктория Яковенко
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, украл деньги из неисправного терминала.

О краже в Берестинский райотдел полиции обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что пытался перечислить 40 тысяч гривен через терминал в супермаркете, однако из-за технической неисправности операция не состоялась, а средства остались в устройстве.

«Злоумышленник стал свидетелем неудачной транзакции. Воспользовавшись ситуацией, он присвоил деньги, которые вернул терминал через несколько минут», — выяснили правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 44-летний житель Мартыновки.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ (кража).

Читайте также: Нашли еще жертв вероятного учителя-педофила в Харькове – Болвинов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
28.02.2025, 13:13
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
28.02.2025, 15:19
Ночные взрывы в пригороде: в прокуратуре показали последствия (фото, видео)
Ночные взрывы в пригороде: в прокуратуре показали последствия (фото, видео)
28.02.2025, 10:25
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
Откуда взяли деньги на весенние декорации в Харькове, узнал ХАЦ у мэрии
28.02.2025, 13:40
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
28.02.2025, 14:26
Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
28.02.2025, 15:14

Новости по теме:

18:55
10 млн грн утаил заместитель председателя горсовета в Харьковской области
17:31
Монетизация блога о косметике: от партнерских программ до своих продуктов
16:12
Харьковчане получили более 1 млрд грн: в мэрии рассказали, на что
18:49
Обвинил товарища в «подкате» к жене и требовал $3000. Ситуация в Харькове
18:29
«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков

Вы читали новость: «Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, украл деньги из неисправного терминала.".