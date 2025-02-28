Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ

Правоохранители сообщили о подозрении 44-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, украл деньги из неисправного терминала.

О краже в Берестинский райотдел полиции обратился 43-летний местный житель. Он рассказал, что пытался перечислить 40 тысяч гривен через терминал в супермаркете, однако из-за технической неисправности операция не состоялась, а средства остались в устройстве.

«Злоумышленник стал свидетелем неудачной транзакции. Воспользовавшись ситуацией, он присвоил деньги, которые вернул терминал через несколько минут», — выяснили правоохранители.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 44-летний житель Мартыновки.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ (кража).