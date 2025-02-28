Термінал на Харківщині «підвів» чоловіка, в нього вкрали 40 тисяч гривень
Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вкрав гроші з несправного термінала.
Про крадіжку до Берестинського райвідділу поліції звернувся 43-річний місцевий мешканець. Він розповів, що намагався перерахувати 40 тисяч гривень через термінал у місцевому супермаркеті, однак через технічну несправність операція не відбулася, а кошти залишилися в пристрої.
«Зловмисник став свідком невдалої транзакції. Скориставшись ситуацією, він привласнив гроші, які повернув термінал за кілька хвилин», – з’ясували правоохоронці.
Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 44-річний житель села Мартинівка.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка).
Читайте також: Знайшли ще жертв ймовірного вчителя-педофіла в Харкові – Болвінов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гроші, кража, поліція, терминал, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Термінал на Харківщині «підвів» чоловіка, в нього вкрали 40 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вкрав гроші з несправного термінала.".