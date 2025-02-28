Термінал на Харківщині «підвів» чоловіка, в нього вкрали 40 тисяч гривень

Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вкрав гроші з несправного термінала.

Про крадіжку до Берестинського райвідділу поліції звернувся 43-річний місцевий мешканець. Він розповів, що намагався перерахувати 40 тисяч гривень через термінал у місцевому супермаркеті, однак через технічну несправність операція не відбулася, а кошти залишилися в пристрої.

«Зловмисник став свідком невдалої транзакції. Скориставшись ситуацією, він привласнив гроші, які повернув термінал за кілька хвилин», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 44-річний житель села Мартинівка.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка).