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Термінал на Харківщині «підвів» чоловіка, в нього вкрали 40 тисяч гривень

Суспільство 14:26   28.02.2025
Вікторія Яковенко
Термінал на Харківщині «підвів» чоловіка, в нього вкрали 40 тисяч гривень

Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вкрав гроші з несправного термінала.

Про крадіжку до Берестинського райвідділу поліції звернувся 43-річний місцевий мешканець. Він розповів, що намагався перерахувати 40 тисяч гривень через термінал у місцевому супермаркеті, однак через технічну несправність операція не відбулася, а кошти залишилися в пристрої.

«Зловмисник став свідком невдалої транзакції. Скориставшись ситуацією, він привласнив гроші, які повернув термінал за кілька хвилин», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські встановили особу ймовірного крадія. Ним виявився 44-річний житель села Мартинівка.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 14:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, вкрав гроші з несправного термінала.".