Віцепрем’єрка Ірина Верещук відвідала Харків. Синєгубов розкрив деталі (фото)

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відвідала у Харкові переселенців, які були змушені через війну залишити свої домівки, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у гуртожитку для переселенців, де також розміщений “пункт незламності”, перевіряли, чи забезпечений він усім необхідним, зокрема для людей з інвалідністю, людей похилого віку та сімей з дітьми. А дітям, позбавленим батьківського піклування, гості передали 20 ноутбуків для дистанційного навчання.

За даними пресслужби ХОВА, на сьогодні в області офіційно зареєстровано 470 тисяч вимушених переселенців, з них 394 тисячі людей отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Понад 83 тисячі переселенців – це діти.

У гуртожитках на Харківщині проживають 4 тисячі ВПО. 90% із цих людей – мешканці регіону, які втратили житло та які приїхали звідти, де зараз обстріли.