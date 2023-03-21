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Віцепрем’єрка Ірина Верещук відвідала Харків. Синєгубов розкрив деталі (фото)

Політика 19:22   21.03.2023
Олена Нагорна

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відвідала у Харкові переселенців, які були змушені через війну залишити свої домівки, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у гуртожитку для переселенців, де також розміщений “пункт незламності”, перевіряли, чи забезпечений він усім необхідним, зокрема для людей з інвалідністю, людей похилого віку та сімей з дітьми. А дітям, позбавленим батьківського піклування, гості передали 20 ноутбуків для дистанційного навчання.

За даними пресслужби ХОВА, на сьогодні в області офіційно зареєстровано 470 тисяч вимушених переселенців, з них 394 тисячі людей отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Понад 83 тисячі переселенців – це діти.

У гуртожитках на Харківщині проживають 4 тисячі ВПО. 90% із цих людей – мешканці регіону, які втратили житло та які приїхали звідти, де зараз обстріли.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відвідала у Харкові переселенців, які були змушені через війну залишити свої домівки, а також дітей, позбавлених батьківського піклування.".