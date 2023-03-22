Процесс снимал на видео: в Харькове мужчина изнасиловал сестру

В Харькове задержан уже судимый 30-летний житель Балаклейского района, который изнасиловал малолетнюю сестру, фотографировал и снимал преступные действия на видео.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в метро остановили подозрительного мужчину. При проверке его мобильного телефона правоохранители обнаружили видео и фото сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки.

Полицейские установили, что мужчина и 11-летняя девушка на фото – родные брат и сестра по отцу. Девочка время от времени приезжала вместе с родными в гости к брату и его жене. По словам потерпевшей, с января 2023 злоумышленник начал к ней проявлять интерес и совершать действия сексуального характера.

«Свои преступные действия злоумышленник снимал на видео и фотографировал. О том, что с ним делал брат, ребенок никому не рассказывал», — сообщили в полиции.

Мужчина признался в совершении преступления. Его задержали в порядке ст. 208 КПК и сообщили о подозрении в совершении преступления.

Полицейские также установили, что преступник в 2016 году уже был судим за развращение несовершеннолетней.