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Процесс снимал на видео: в Харькове мужчина изнасиловал сестру

Общество 16:53   22.03.2023
Виктория Яковенко
Процесс снимал на видео: в Харькове мужчина изнасиловал сестру Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове задержан уже судимый 30-летний житель Балаклейского района, который изнасиловал малолетнюю сестру, фотографировал и снимал преступные действия на видео.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в метро остановили подозрительного мужчину. При проверке его мобильного телефона правоохранители обнаружили видео и фото сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки.

Полицейские установили, что мужчина и 11-летняя девушка на фото – родные брат и сестра по отцу. Девочка время от времени приезжала вместе с родными в гости к брату и его жене. По словам потерпевшей, с января 2023 злоумышленник начал к ней проявлять интерес и совершать действия сексуального характера.

«Свои преступные действия злоумышленник снимал на видео и фотографировал. О том, что с ним делал брат, ребенок никому не рассказывал», — сообщили в полиции.

Мужчина признался в совершении преступления. Его задержали в порядке ст. 208 КПК и сообщили о подозрении в совершении преступления.

Полицейские также установили, что преступник в 2016 году уже был судим за развращение несовершеннолетней.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержан уже судимый 30-летний житель Балаклейского района, который изнасиловал малолетнюю сестру, фотографировал и снимал преступные действия на видео.".