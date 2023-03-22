Процес знімав на відео: у Харкові чоловік зґвалтував малолітню сестру

У Харкові затримали вже судимого 30-річного мешканця Балаклійського району, який зґвалтував малолітню сестру, фотографував та знімав злочинні дії на відео.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, у метро зупинили підозрілого чоловіка. При перевірці його мобільного телефону правоохоронці виявили відео та фото сексуального характеру за участі неповнолітньої дівчини.

Поліцейські встановили, що чоловік та 11-річна дівчина на фото – рідні брат та сестра по батьку. Дитина час від часу приїздила разом з рідними у гості до брата та його дружини. За словами дівчинки, з січня 2023 року зловмисник почав до неї проявляти інтерес та вчиняти дії сексуального характеру.

«Свої злочинні дії зловмисник знімав на відео та фотографував. Про те, що з нею робив брат, дитина нікому не розповідала», – повідомили у поліції.

Чоловік зізнався у скоєнні злочину. Його затримали в порядку ст. 208 КПК та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Поліцейські також встановили, що злочинець у 2016 році вже був судимий за розбещення неповнолітньої.