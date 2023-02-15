Нападав у ліфті на дівчат. Поліція затримала серійного ґвалтівника у Харкові

Чоловік скоїв напад на своїх жертв на території Немишлянського району міста, повідомила Харківська обласна поліція.

12 лютого на 19-річну харків’янку, яка близько 19:00 поверталася додому, напав у ліфті невідомий чоловік. Він зайшов до ліфта разом із дівчиною, натиснув на кнопку останнього поверху та під загрозою розправи зґвалтував потерпілу.

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 КК України.

14 лютого до поліції звернулася 25-річна жінка з аналогічною заявою. На неї в ліфті також напав невідомий і, приставивши ключ до горла, намагався зґвалтувати. Цього разу зловмиснику не вдалося здійснити злочинний намір – завадили мешканці будинку, які викликали ліфт.

Працівники слідчо-оперативної групи зібрали на місцях подій речові докази.

Для встановлення особи зловмисника та його затримання співробітники кримінальної поліції вилучили відеозаписи з вуличних камер відеоспостереження.

Гвалтівником виявився 46-річний житель району, раніше засуджений за аналогічні злочини. Зловмисник мешкав поряд зі своєю другою жертвою – у сусідньому будинку.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування), ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 152 (згвалтування) ККУ.

Гвалтівнику «світить» позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі поліцейські відпрацьовують причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів.