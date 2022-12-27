На Харківщині затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні дитини
Влітку 2021 року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зґвалтував хлопчика 2009 року народження. Кілька днів тому 30-річного підозрюваного затримали на Харківщині.
За даними слідства, збоченець познайомився з хлопчиком у соцмережах, а під час зустрічі “вчинив щодо дитини дії сексуального характеру”. Правоохоронці довели причетність 30-річного уродженця Харківщини до вчиненого, повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Оскільки чоловік переховувався від слідства, раніше йому повідомили про підозру заочно – за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх).
Днями правоохоронці Київської області затримали зловмисника на Харківщині. Нині він перебуває під вартою. Збоченцю загрожує до 15 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 18:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Влітку 2021 року до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зґвалтував хлопчика 2009 року народження. Кілька днів тому 30-річного підозрюваного затримали на Харківщині.".