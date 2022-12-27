Близько сотні дітей вивезли росіяни з Харківщини під час окупації – Синєгубов
Росіяни під час окупації Харківської області вивезли із захоплених територій близько сотні дітей. Найбільше – з Куп’янського району, повідомив на пресконференції 27 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Є у нас такі цифри. Я їх оголошувати не буду. У нас були списки – близько сотні дітей було вивезено з території Харківської області. Зокрема, це Куп’янський район. Найбільше дітей. Під будь-якими приводами. Наприклад, оздоровлення чи дитячих таборів. Потім зв’язок із ними переривався і фактично родичі не знали, де знаходиться дитина”, – розповів голова ХОВА.
Він зазначив, що наразі проводиться об’ємна та непроста робота, щоб повернути на територію України як дітей, так і військовополонених.
“Щодо повернення кожного військовополоненого, цивільного, дитини – це окрема історія. Окрема історія життя та смерті. Це дуже делікатна тема. За фактом повернення військовополоненого чи цивільного дорослого, чи дитини – стоять години, дні перемовин дуже важких і роботи великої кількості людей”, – наголосив Синєгубов.
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Також він нагадав, що 23 грудня у Харкові розпочало роботу регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – Консультаційний центр Східного регіону.
“Цей центр буде займатися і безпосередньо поверненням цивільних. Він буде працювати і вже працює за принципом “єдиного вікна”. Куди людина зможе звернутися і отримати всю необхідну допомогу. Відповідні консультації, довідки. Тобто людині не потрібно буде ходити по інстанціях, збирати довідки, запити робити”, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 16:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни під час окупації Харківської області вивезли із захоплених територій близько сотні дітей. Найбільше – з Куп’янського району, повідомив на пресконференції 27 грудня голова ХОВА Олег Синєгубов.".