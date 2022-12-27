Около сотни детей вывезли россияне с Харьковщины в ходе оккупации — Синегубов
Россияне во время оккупации Харьковской области вывезли с захваченных территорий около сотни детей. Больше всего из Купянского района, сообщил на пресс-конференции 27 декабря глава ХОВА Олег Синегубов.
«Есть у нас такие цифры. Я их оглашать не буду. У нас были списки — около сотни детей было вывезено с территории Харьковской области. В частности, это Купянский район. Больше всего детей. Под любыми предлогами. Например, оздоровления или детских лагерей. Затем связь с ними прерывалась и фактически родственники не знали, где находится ребенок», — рассказал председатель ХОВА.
Он отметил, что сейчас проводится объемная и непростая работа, чтобы вернуть на территорию Украины как детей, так и военнопленных.
«Возвращение каждого военнопленного, гражданского, ребенка — это отдельная история. Отдельная история жизни и смерти. Это очень деликатная тема. По факту возвращения военнопленного или гражданского взрослого, или ребенка — стоят часы, дни переговоров очень тяжелых и работы большого количества людей», — подчеркнул Синегубов.
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Также он напомнил, что 23 декабря в Харькове начало работу региональное представительство Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — Консультационный центр Восточного региона.
«Этот центр будет заниматься и непосредственно возвращением гражданских. Он будет работать и уже работает по принципу «единого окна». Куда человек сможет обратиться и получить всю необходимую помощь. Соответствующие консультации, справки. То есть, человеку не нужно будет ходить по инстанциям, собирать справки, запросы делать», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне во время оккупации Харьковской области вывезли с захваченных территорий около сотни детей. Больше всего из Купянского района, сообщил на пресс-конференции 27 декабря глава ХОВА Олег Синегубов.".