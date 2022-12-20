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Трех детей, вывезенных из Харьковщины в РФ, вернули в Украину

Общество 22:55   20.12.2022
Оксана Горун
Трех детей, вывезенных из Харьковщины в РФ, вернули в Украину

Детей, которых родители летом отправили отдохнуть в детский лагерь «Медвежонок» в РФ, до сих пор вызволяют из лап «русского мира».

«Украина вернула еще 3 детей, которые были вывезены в детский лагерь «Медвежонок» в России, — сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. — Домой вернулись еще три ребенка, которых разлучили с родителями и под предлогом «оздоровления» вывезли в августе 2022 года в детский лагерь «Медвежонок» в городе Геленджик РФ. Все произошло во время временной оккупации Харьковской области».

Сам Лубинец помогал семьям получить денежную поддержку от БФ «Каритас Украины» и оформить загранпаспорта для возвращения детей в Украину.

«Сейчас дорога в РФ проходит через третьи страны, поэтому родителям пришлось пройти огромный и опасный путь, преодолеть который самостоятельно практически невозможно, — отметил омбудсмен. — Рад, что удалось восстановить право на единство семьи, свободу передвижения и свободный выбор места жительства ребенка».

При этом он подчеркнул, что до сих пор в РФ находятся 13 613 детей, которых необходимо вернуть.

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Напомним, незадолго до освобождения Харьковщины российские оккупанты уговорили (а где-то и принудили) местных жителей оправить детей на отдых в детский лагерь «Медвежонок» на берегу Черного моря в РФ. Некоторые матери отдавали оккупантам детей, как им казалось, с благими намерениями: чтобы уберечь от обстрелов. Об этом МГ «Объектив» рассказала мать пропавшего ребенка из Балаклеи.  «Мы доверяли им», — объяснила свою мотивацию, к примеру, жительница Казачьей Лопани Дергачевского района.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 22:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Детей, которых родители летом отправили отдохнуть в детский лагерь «Медвежонок» в РФ, до сих пор вызволяют из лап «русского мира»".