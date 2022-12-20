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Трьох дітей, вивезених із Харківщини до РФ, повернули в Україну

Суспільство 22:55   20.12.2022
Оксана Горун
Трьох дітей, вивезених із Харківщини до РФ, повернули в Україну

Дітей, яких батьки влітку відправили відпочити до дитячого табору “Ведмедик” в РФ, досі вивільняють з лап “русского мира”.

“Україна повернула ще 3 дітей, яких було вивезено до дитячого табору “Ведмедик” у Росії, – повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець. – Додому повернулися ще 3 дитини, яких розлучили з батьками та під приводом “оздоровлення” вивезли в серпні 2022 року до дитячого табору “Ведмедик” у м. Геленджик РФ. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області”.

Сам Лубинець допомагав сім’ям отримати грошову підтримку від БФ “Карітас України” та оформити закордонні паспорти для повернення дітей в Україну.

“Наразі дорога до РФ пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо, – зазначив омбудсмен. – Радий, що вдалося відновити право на єдність родини, свободу пересування та вільний вибір місця проживання дитини”.

При цьому він підкреслив, що досі в РФ перебувають 13 613 дітей, яких необхідно повернути.

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Нагадаємо, незадовго до звільнення Харківщини російські окупанти вмовили (а десь і змусили) місцевих жителів відправити дітей на відпочинок до дитячого табору “Медвежонок” на березі Чорного моря в РФ. Деякі матері віддавали окупантам дітей, як їм здавалося, із добрими намірами: щоб уберегти від обстрілів. Про це МГ “Об’єктив” розповіла мати зниклої дитини з Балаклії. “Ми довіряли їм”, – пояснила свою мотивацію, наприклад, мешканка Козачої Лопані Дергачівського району.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Трьох дітей, вивезених із Харківщини до РФ, повернули в Україну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2022 в 22:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дітей, яких батьки влітку відправили відпочити до дитячого табору “Ведмедик” в РФ, досі вивільняють з лап “русского мира”".