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Центр, где консультируют семьи пленных защитников, открылся в Харькове (фото)

Общество 22:41   23.12.2022
Елена Нагорная
Центр, где консультируют семьи пленных защитников, открылся в Харькове (фото)

23 декабря в Харькове начало работу региональное представительство Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — Консультационный центр Восточного региона.

В центре будут оказывать помощь семьям и близким защитников и защитниц Украины, которые попали в плен или пропали без вести при особых обстоятельствах, сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

Как отметил глава ХОВА Олег Синегубов, центр распространяет свою деятельность на Харьковскую, Полтавскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Учреждение будет работать по принципу «единого окна», все услуги — бесплатные.

«Уже почти 10 месяцев мы даем врагу решительный отпор. Но, к сожалению, война — это жертвы, это пропавшие без вести, это пленные… И мы не имеем никакого морального права оставить их родных наедине с бедой», — написал Синегубов.

«Это очень правильная инициатива, которая станет инструментом для возвращения наших людей домой. В Консультационном центре Восточного региона есть возможность как получить консультацию по телефону, так и записаться на личную встречу», — отметил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Руководитель центра Сергей Чебышев рассказал, что в день открытия специалисты провели десять консультаций и назначили несколько встреч.

«К нам могут обращаться семьи военнопленных и близкие людей, которые считаются пропавшими без вести. После первого обращения в центр мы предоставим всю необходимую информацию и юридические консультации. Кроме этого, советуем семьям военнослужащих, как действовать в случае попадания их близкого человека во вражеский плен. Также предоставляем консультации по социальным выплатам, на которые имеют право семьи пленных или пропавших без вести», — пояснил Чебышев.

Телефон приемной Консультационного центра Восточного региона: 0800300176

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00


Фото: ХОВА, Олег Синегубов, Сергей Мельник, Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 22:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 декабря в Харькове начало работу региональное представительство Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными — Консультационный центр Восточного региона.".