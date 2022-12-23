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Центр, де консультують сім’ї полонених захисників, відкрився в Харкові (фото)

Суспільство 22:41   23.12.2022
Олена Нагорна
Центр, де консультують сім’ї полонених захисників, відкрився в Харкові (фото)

23 грудня у Харкові розпочало роботу регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – Консультаційний центр Східного регіону.

У центрі надаватимуть допомогу сім’ям та близьким захисників та захисниць України, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин, повідомили у пресслужбі Харківської ОВА.

Як зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов, центр розповсюджує свою діяльність на Харківську, Полтавську, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області. Заклад працюватиме за принципом “єдиного вікна”, всі послуги – безкоштовні.

“Уже майже 10 місяців ми даємо ворогу рішучу відсіч. Але, на жаль, війна – це жертви, це зниклі безвісти, це полонені… І ми не маємо жодного морального права залишити їхніх рідних наодинці з бідою”, – написав Синєгубов.

“Це дуже правильна ініціатива, яка стане інструментом для повернення наших людей додому. У Консультаційному центрі Східного регіону є можливість як отримати консультацію телефоном, так і записатися на особисту зустріч”, – зазначив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Керівник центру Сергій Чебишев розповів, що у день відкриття фахівці провели десять консультацій та призначили кілька зустрічей.

“До нас можуть звертатися родини військовополонених та близькі людей, які вважаються зниклими безвісти. Після першого звернення до центру ми надамо всю потрібну інформацію та юридичні консультації. Крім цього, радимо родинам військовослужбовців, як діяти в разі потрапляння їх близької людини до ворожого полону. Також надаємо консультації щодо соціальних виплат, на які мають право родини полонених або зниклих безвісти”, – пояснив Чебишев.

Телефон приймальні Консультаційного центру Східного регіону: 0800300176

Час роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00


Фото: ХОВА, Олег Синєгубов, Сергій Мельник, Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 22:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 грудня у Харкові розпочало роботу регіональне представництво Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими – Консультаційний центр Східного регіону.".