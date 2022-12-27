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На Харьковщине задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка

Происшествия 18:33   27.12.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка Фото: полиция Киева

Летом 2021 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал мальчика 2009 года рождения. Несколько дней назад 30-летнего подозреваемого задержали в Харьковской области.

По данным следствия, извращенец познакомился с мальчиком в соцсетях, а во время встречи «совершил в отношении ребенка действия сексуального характера». Правоохранители доказали причастность 30-летнего уроженца Харьковщины к содеянному, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Поскольку мужчина скрывался от следствия, ранее ему сообщили о подозрении заочно — по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и ч. 2 ст. 156 УКУ (развращение несовершеннолетних).

На днях правоохранители Киевской области задержали злоумышленника на Харьковщине. Сейчас он находится под стражей. Извращенцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 18:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Летом 2021 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал мальчика 2009 года рождения. Несколько дней назад 30-летнего подозреваемого задержали в Харьковской области.".