На Харьковщине задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка
Летом 2021 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал мальчика 2009 года рождения. Несколько дней назад 30-летнего подозреваемого задержали в Харьковской области.
По данным следствия, извращенец познакомился с мальчиком в соцсетях, а во время встречи «совершил в отношении ребенка действия сексуального характера». Правоохранители доказали причастность 30-летнего уроженца Харьковщины к содеянному, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Поскольку мужчина скрывался от следствия, ранее ему сообщили о подозрении заочно — по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и ч. 2 ст. 156 УКУ (развращение несовершеннолетних).
На днях правоохранители Киевской области задержали злоумышленника на Харьковщине. Сейчас он находится под стражей. Извращенцу грозит до 15 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 18:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Летом 2021 года в полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина изнасиловал мальчика 2009 года рождения. Несколько дней назад 30-летнего подозреваемого задержали в Харьковской области.".