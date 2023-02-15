Нападал в лифте на девушек. Полиция задержала серийного насильника в Харькове
Мужчина совершал нападения на своих жертв на территории Немышлянского района города, сообщила Харьковская областная полиция.
12 февраля на 19-летнюю харьковчанку, которая около 19:00 возвращалась домой, напал в лифте неизвестный мужчина. Он вошел в лифт вместе с девушкой, нажал кнопку последнего этажа и под угрозой изнасиловал потерпевшую.
Спустя два дня, 14 февраля в полицию обратилась 25-летняя женщина с аналогичным заявлением. На нее в лифте тоже напал неизвестный и, приставив ключ к горлу, пытался изнасиловать. На этот раз злоумышленнику не удалось сделать задуманное – помешали жители дома, вызвавшие лифт.
Сотрудники следственно-оперативной группы собрали на местах событий вещественные доказательства.
Для установления злоумышленника и его задержания сотрудники криминальной полиции изъяли видеозаписи с уличных камер видеонаблюдения.
Насильником оказался 46-летний житель района, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник жил рядом со своей второй жертвой – в соседнем доме.
В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи объявили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование), ч.1 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 152 (изнасилование) УКУ.
Насильнику «светит» лишение свободы сроком до 10 лет.
Полицейские отрабатывают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 14:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина совершал нападения на своих жертв на территории Немышлянского района города, сообщила Харьковская областная полиция.".