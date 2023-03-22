Ямы, ограждения и знаки: дорожники Харьковщины показали свои будни (фото)

22 марта в Харьковской области проводили работы на 7 дорогах государственного значения. В них принимали участие 16 бригад подрядных служб.

Дорожники ежедневно проводят ямочные ремонты горячей асфальтобетонной смесью и заменяют металлические ограждения, рассказывают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Также сегодня дорожники выравнивали стойки дорожных знаков, которые в результате неблагоприятных погодных условий пришли в непригодное состояние.

«Продолжаем работать на поврежденных мостовых сооружениях. В результате полномасштабного вторжения, в Харьковской области было повреждено 25 мостов. На сегодня проезд обеспечен уже по 20 временным переправам, еще 3 — в работе», — добавили дорожники.



Фото: САД в Харьковской области