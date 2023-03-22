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Ямы, ограждения и знаки: дорожники Харьковщины показали свои будни (фото)

Общество 21:42   22.03.2023
Елена Нагорная
Ямы, ограждения и знаки: дорожники Харьковщины показали свои будни (фото) Фото: САД в Харьковской области

22 марта в Харьковской области проводили работы на 7 дорогах государственного значения. В них принимали участие 16 бригад подрядных служб.

Дорожники ежедневно проводят ямочные ремонты горячей асфальтобетонной смесью и заменяют металлические ограждения, рассказывают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Также сегодня дорожники выравнивали стойки дорожных знаков, которые в результате неблагоприятных погодных условий пришли в непригодное состояние.

«Продолжаем работать на поврежденных мостовых сооружениях. В результате полномасштабного вторжения, в Харьковской области было повреждено 25 мостов. На сегодня проезд обеспечен уже по 20 временным переправам, еще 3 — в работе», — добавили дорожники.


Фото: САД в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 21:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 марта в Харьковской области проводили работы на 7 дорогах государственного значения. В них принимали участие 16 бригад подрядных служб.".