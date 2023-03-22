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Ями, огорожі та знаки: дорожники Харківщини показали свої будні (фото)

Суспільство 21:42   22.03.2023
Олена Нагорна
Ями, огорожі та знаки: дорожники Харківщини показали свої будні (фото)

22 березня в Харківській області проводили роботи на 7 дорогах державного значення. У них брали участь 16 бригад підрядних служб.

Дорожники щодня проводять ямкові ремонти гарячою асфальтобетонною сумішшю та замінюють металеві огорожі, розповідають у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Також сьогодні шляховики вирівнювали стійки дорожніх знаків, які внаслідок несприятливих погодних умов стали непридатними.

“Продовжуємо працювати на пошкоджених мостових спорудах. В результаті повномасштабного вторгнення, в Харківській області було пошкоджено 25 мостів. На сьогодні проїзд забезпечено вже 20 тимчасових переправах, ще 3 – в роботі”, – додали шляховики.


Фото: САД у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 21:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 березня в Харківській області проводили роботи на 7 дорогах державного значення. У них брали участь 16 бригад підрядних служб.".