Ями, огорожі та знаки: дорожники Харківщини показали свої будні (фото)

22 березня в Харківській області проводили роботи на 7 дорогах державного значення. У них брали участь 16 бригад підрядних служб.

Дорожники щодня проводять ямкові ремонти гарячою асфальтобетонною сумішшю та замінюють металеві огорожі, розповідають у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Також сьогодні шляховики вирівнювали стійки дорожніх знаків, які внаслідок несприятливих погодних умов стали непридатними.

“Продовжуємо працювати на пошкоджених мостових спорудах. В результаті повномасштабного вторгнення, в Харківській області було пошкоджено 25 мостів. На сьогодні проїзд забезпечено вже 20 тимчасових переправах, ще 3 – в роботі”, – додали шляховики.



Фото: САД у Харківській області