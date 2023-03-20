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На Харківщині ремонтують п’ять трас: де йдуть роботи

Суспільство 21:26   20.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині ремонтують п’ять трас: де йдуть роботи

Служба автомобільних доріг на Харківщині повідомила про розширення географії ямкових ремонтів в області. 20 березня шляховики вийшли на п’ять трас.

“Після зимового періоду дорожники продовжують наводити лад на дорогах державного значення Харківщини. Задля безпеки руху зараз в фокусі ремонт металево-бар’єрного огородження та ямковий ремонт”, – зазначила пресслужба САД у Харківській області.

Ремонт доріг на Харківщині - весна 2023 3

За даними шляховиків, роботи йдуть на наступних дорогах державного значення:

🚧 М-03 Київ – Харків – Довжанський;

🚧Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;

🚧Південно-західний об’їзд міста Харкова;

🚧Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка;

🚧М-29 Харків – Красноград – Перещепино – Дніпро.

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У САД нагадали, що в Харківській області через війну пошкоджено 1058 км доріг.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 21:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба автомобільних доріг на Харківщині повідомила про розширення географії ямкових ремонтів в області. 20 березня шляховики вийшли на п’ять трас".