На Харківщині ремонтують п’ять трас: де йдуть роботи
Служба автомобільних доріг на Харківщині повідомила про розширення географії ямкових ремонтів в області. 20 березня шляховики вийшли на п’ять трас.
“Після зимового періоду дорожники продовжують наводити лад на дорогах державного значення Харківщини. Задля безпеки руху зараз в фокусі ремонт металево-бар’єрного огородження та ямковий ремонт”, – зазначила пресслужба САД у Харківській області.
За даними шляховиків, роботи йдуть на наступних дорогах державного значення:
🚧 М-03 Київ – Харків – Довжанський;
🚧Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;
🚧Південно-західний об’їзд міста Харкова;
🚧Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка;
🚧М-29 Харків – Красноград – Перещепино – Дніпро.
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У САД нагадали, що в Харківській області через війну пошкоджено 1058 км доріг.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 21:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба автомобільних доріг на Харківщині повідомила про розширення географії ямкових ремонтів в області. 20 березня шляховики вийшли на п’ять трас".