На Харьковщине ремонтируют пять трасс: где идут работы

Служба автомобильных дорог Харьковской области сообщила о расширении географии ямочных ремонтов в области. 20 марта дорожники вышли на пять трасс.

«После зимнего периода дорожники продолжают наводить порядок на дорогах государственного значения Харьковщины. В целях безопасности движения сейчас в фокусе ремонт металло-барьерного ограждения и ямочный ремонт», — отметила пресс-служба САД в Харьковской области.

По данным дорожников, работы идут на следующих дорогах государственного значения:

🚧 М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

🚧Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха;

🚧Юго-западный объезд города Харькова;

🚧Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка;

🚧М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр.

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В САД напомнили, что в Харьковской области из-за войны повреждено 1058 км дорог.