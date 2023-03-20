На Харьковщине ремонтируют пять трасс: где идут работы
Служба автомобильных дорог Харьковской области сообщила о расширении географии ямочных ремонтов в области. 20 марта дорожники вышли на пять трасс.
«После зимнего периода дорожники продолжают наводить порядок на дорогах государственного значения Харьковщины. В целях безопасности движения сейчас в фокусе ремонт металло-барьерного ограждения и ямочный ремонт», — отметила пресс-служба САД в Харьковской области.
По данным дорожников, работы идут на следующих дорогах государственного значения:
🚧 М-03 Киев – Харьков – Довжанский;
🚧Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Великая Камышеваха;
🚧Юго-западный объезд города Харькова;
🚧Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка;
🚧М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр.
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В САД напомнили, что в Харьковской области из-за войны повреждено 1058 км дорог.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 21:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба автомобильных дорог Харьковской области сообщила о расширении географии ямочных ремонтов в области. 20 марта дорожники вышли на пять трасс".