Во вторник на Салтовке трамваи на несколько часов сменят маршруты
С 9:30 до 15:00, во вторник, 21 марта в Харькове будет временно прекращено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулке Салтовского и Салтовского шоссе.
Причина – ремонт трамвайных путей, сообщили в Харьковском городском совете.
В это время трамваи будут курсировать следующим образом:
№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей;
№8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – в-д Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№16: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – в-д Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;
В обратном направлении: по своему основному маршруту.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 15:00, во вторник, 21 марта в Харькове будет временно прекращено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулке Салтовского и Салтовского шоссе.".