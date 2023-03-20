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Во вторник на Салтовке трамваи на несколько часов сменят маршруты

Общество 16:37   20.03.2023
Виктория Яковенко
Во вторник на Салтовке трамваи на несколько часов сменят маршруты

С 9:30 до 15:00, во вторник, 21 марта в Харькове будет временно прекращено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулке Салтовского и Салтовского шоссе.

Причина – ремонт трамвайных путей, сообщили в Харьковском городском совете.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – в-д Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№16: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – в-д Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовское»;

В обратном направлении: по своему основному маршруту.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 16:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 15:00, во вторник, 21 марта в Харькове будет временно прекращено движение трамваев на участках улицы Академика Павлова, переулке Салтовского и Салтовского шоссе.".