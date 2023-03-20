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У вівторок на Салтівці трамваї на декілька годин змінять маршрути

Суспільство 16:37   20.03.2023
Вікторія Яковенко
У вівторок на Салтівці трамваї на декілька годин змінять маршрути

З 9:30 до 15:00, у вівторок, 21 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.

Причина – ремонт трамвайних колій, повідомили у Харківській міській раді.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

У зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 16:37;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 15:00, у вівторок, 21 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.".