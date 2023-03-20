У вівторок на Салтівці трамваї на декілька годин змінять маршрути
З 9:30 до 15:00, у вівторок, 21 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.
Причина – ремонт трамвайних колій, повідомили у Харківській міській раді.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в-д Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
У зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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Ви читали новину: «У вівторок на Салтівці трамваї на декілька годин змінять маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 16:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 15:00, у вівторок, 21 березня у Харкові тимчасово буде припинений рух трамваїв на ділянках вулиці Академіка Павлова, провулку Салтівського та Салтівського шосе.".