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У Харкові пропонують ліквідувати один із маршрутів тролейбусів

Суспільство 21:23   19.03.2023
Оксана Горун
У Харкові пропонують ліквідувати один із маршрутів тролейбусів Фото: Харків транспортний

На думку автора петиції, адресованої керівництву міськради, 56 тролейбус у Харкові не потрібний.

“Прохання прибрати 56 тролейбус, оскільки він їздить майже порожнім і дублює інші маршрути”, – коротко виклав свою пропозицію автор петиції, опублікованої на сайті мерії, Олег Плотніков.

При цьому громадянин не уточнив, чим саме напівпорожні тролейбуси заважають йому особисто або людям, які мешкають уздовж маршруту.

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    • Тролейбус №56 сполучає Східну Салтівку зі станцією метро “Академіка Барабашова”. Як і інший електротранспорт, він повернувся на маршрут після блекауту в Харкові – з 15 березня 2023 року. До цього, починаючи з 9 березня, тролейбуси та трамваї в місті не працювали. У “Харківобленерго” повідомили, що за час, що минув після ракетного удару 9 березня, відремонтували обладнання та стабілізували напругу в мережі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 21:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На думку автора петиції, адресованої керівництву міськради, 56 тролейбус у Харкові не потрібний".