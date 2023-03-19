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В Харькове предлагают ликвидировать один из маршрутов троллейбусов

Общество 21:23   19.03.2023
Оксана Горун
В Харькове предлагают ликвидировать один из маршрутов троллейбусов Фото: Харьков транспортный

По мнению автора петиции, адресованной руководству горсовета, 56 троллейбус в Харькове не нужен.

«Просьба убрать 56 троллейбус, так как он ездит почти пустым и дублирует другие маршруты», — кратко изложил свое предложение автор петиции, опубликованной на сайте мэрии, Олег Плотников.

При этом гражданин не уточнил, чем именно полупустые троллейбусы мешают ему лично либо людям, живущим вдоль маршрута.

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    • Троллейбус №56 соединяет Восточную Салтовку со станцией метро «Академика Барабашова». Как и другой электротранспорт, он вернулся на маршрут после блэкаута в Харькове — с 15 марта 2023. До этого, начиная с 9 марта, троллейбусы и трамваи в городе не работали. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что за это время, прошедшее после ракетного удара, отремонтировали оборудование и стабилизировали напряжение в сети.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 21:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По мнению автора петиции, адресованной руководству горсовета, 56 троллейбус в Харькове не нужен".