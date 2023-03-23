Возле супермаркета в деоккупированном городе Харьковщины нашли 40 мин (видео)

В Балаклее специалисты ГСЧС нашли 40 противопехотных мин «Лепесток».

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации. За трое суток пиротехники ГСЧС обследовали 800 м2 территории центра города. В районе одного из супермаркетов спасатели обнаружили 40 единиц противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток».

«Отмечаем, что на сегодня есть большая опасность попадания на взрывоопасный предмет даже в центре города. Будьте очень внимательны и осторожны! Не приближайтесь к ВОП!», — призвали в Балаклейской ГВА.