Возле супермаркета в деоккупированном городе Харьковщины нашли 40 мин (видео)
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
В Балаклее специалисты ГСЧС нашли 40 противопехотных мин «Лепесток».
Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации. За трое суток пиротехники ГСЧС обследовали 800 м2 территории центра города. В районе одного из супермаркетов спасатели обнаружили 40 единиц противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток».
«Отмечаем, что на сегодня есть большая опасность попадания на взрывоопасный предмет даже в центре города. Будьте очень внимательны и осторожны! Не приближайтесь к ВОП!», — призвали в Балаклейской ГВА.
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее специалисты ГСЧС нашли 40 противопехотных мин «Лепесток».".