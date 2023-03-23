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Возле супермаркета в деоккупированном городе Харьковщины нашли 40 мин (видео)

Общество 14:56   23.03.2023
Виктория Яковенко
Возле супермаркета в деоккупированном городе Харьковщины нашли 40 мин (видео) Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

В Балаклее специалисты ГСЧС нашли 40 противопехотных мин «Лепесток».

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации. За трое суток пиротехники ГСЧС обследовали 800 м2 территории центра города. В районе одного из супермаркетов спасатели обнаружили 40 единиц противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток».

«Отмечаем, что на сегодня есть большая опасность попадания на взрывоопасный предмет даже в центре города. Будьте очень внимательны и осторожны! Не приближайтесь к ВОП!», — призвали в Балаклейской ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее специалисты ГСЧС нашли 40 противопехотных мин «Лепесток».".