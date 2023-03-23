Минная опасность: харьковчан просят не посещать кладбище №17

Жителей Харькова и области призывают воздержаться от посещения кладбища №17 – там пиротехники находят взрывоопасные предметы.

На окраинах Харькова остается высокий риск минной опасности, поэтому не следует посещать кладбище накануне пасхальных праздников и поминальных дней, сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на КП «Ритуал».

«Там до сих пор пиротехники обнаруживают взрывоопасные предметы. Наиболее коварная мина «Лепесток», которая устанавливается дистанционно и сливается с травой и листьями. Она весит 80 г, имеет зеленоватый цвет. Для срабатывания достаточно нажать на нее с усилием 5-25 кг, после чего взрыв поражает конечности человека, а в результате большой кровопотери возможна и смерть», — отметили в КП.

Не стоит посещать другие кладбища и мемориалы в городе, так как угроза ракетных обстрелов сохраняется. Навести порядок на могилах и почтить память умерших можно будет после полного разминирования территории, призвали в мэрии.