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Минная опасность: харьковчан просят не посещать кладбище №17

Общество 11:59   23.03.2023
Виктория Яковенко
Минная опасность: харьковчан просят не посещать кладбище №17 Фото: Харьковский городской совет

Жителей Харькова и области призывают воздержаться от посещения кладбища №17 – там пиротехники находят взрывоопасные предметы.

На окраинах Харькова остается высокий риск минной опасности, поэтому не следует посещать кладбище накануне пасхальных праздников и поминальных дней, сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на КП «Ритуал».

«Там до сих пор пиротехники обнаруживают взрывоопасные предметы. Наиболее коварная мина «Лепесток», которая устанавливается дистанционно и сливается с травой и листьями. Она весит 80 г, имеет зеленоватый цвет. Для срабатывания достаточно нажать на нее с усилием 5-25 кг, после чего взрыв поражает конечности человека, а в результате большой кровопотери возможна и смерть», — отметили в КП.

Не стоит посещать другие кладбища и мемориалы в городе, так как угроза ракетных обстрелов сохраняется. Навести порядок на могилах и почтить память умерших можно будет после полного разминирования территории, призвали в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харькова и области призывают воздержаться от посещения кладбища №17 – там пиротехники находят взрывоопасные предметы.".