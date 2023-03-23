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Мінна небезпека: харків’ян просять не відвідувати кладовище №17

Суспільство 11:59   23.03.2023
Вікторія Яковенко
Мінна небезпека: харків’ян просять не відвідувати кладовище №17 Фото: Харківська міська рада

Мешканців Харкова та області закликають утриматись від відвідування кладовища №17 – там піротехніки знаходять вибухонебезпечні предмети.

На околицях Харкова залишається високий ризик мінної небезпеки, тож не слід відвідувати кладовище напередодні великодніх свят та поминальних днів, повідомили у Харківській міській раді з посиланням на КП «Ритуал».

«Там і досі піротехніки виявляють вибухонебезпечні предмети. Найбільш підступною є міна «Пелюстка», яка встановлюється дистанційно і зливається з травою та листям. Вона важить 80 г, має зеленуватий колір. Для спрацювання достатньо натиснути на неї з зусиллям 5-25 кг, після чого вибух уражає кінцівки людини, а внаслідок великої крововтрати можлива й смерть», – наголосили в КП.

Не варто відвідувати й інші кладовища та меморіали у місті, адже зараз зберігається загроза ракетних обстрілів. Навести лад на могилах та вшанувати пам’ять померлих можна буде після повного розмінування території, закликали у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканців Харкова та області закликають утриматись від відвідування кладовища №17 – там піротехніки знаходять вибухонебезпечні предмети.".