Мінна небезпека: харків’ян просять не відвідувати кладовище №17

Мешканців Харкова та області закликають утриматись від відвідування кладовища №17 – там піротехніки знаходять вибухонебезпечні предмети.

На околицях Харкова залишається високий ризик мінної небезпеки, тож не слід відвідувати кладовище напередодні великодніх свят та поминальних днів, повідомили у Харківській міській раді з посиланням на КП «Ритуал».

«Там і досі піротехніки виявляють вибухонебезпечні предмети. Найбільш підступною є міна «Пелюстка», яка встановлюється дистанційно і зливається з травою та листям. Вона важить 80 г, має зеленуватий колір. Для спрацювання достатньо натиснути на неї з зусиллям 5-25 кг, після чого вибух уражає кінцівки людини, а внаслідок великої крововтрати можлива й смерть», – наголосили в КП.

Не варто відвідувати й інші кладовища та меморіали у місті, адже зараз зберігається загроза ракетних обстрілів. Навести лад на могилах та вшанувати пам’ять померлих можна буде після повного розмінування території, закликали у мерії.