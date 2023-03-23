Біля супермаркету в деокупованому місті Харківщини знайшли 40 мін (відео)
Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України
У Балаклії фахівці ДСНС знайшли 40 протипіхотних мін «Пелюстка».
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації. За три доби піротехніки ДСНС обстежили 800 м2 території центру міста. У районі одного із супермаркетів рятувальники виявили 40 одиниць протипіхотних мін ПФМ-1 «Пелюстка».
«Наголошуємо, що на сьогоднішній день є велика небезпека потрапляння на вибухонебезпечний предмет навіть у центрі міста. Будьте дуже уважні та обережні! Не наближайтеся до ВНП!», – закликали у Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2023 в 14:56;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Балаклії фахівці ДСНС знайшли 40 протипіхотних мін «Пелюстка».".