Біля супермаркету в деокупованому місті Харківщини знайшли 40 мін (відео)

У Балаклії фахівці ДСНС знайшли 40 протипіхотних мін «Пелюстка».

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації. За три доби піротехніки ДСНС обстежили 800 м2 території центру міста. У районі одного із супермаркетів рятувальники виявили 40 одиниць протипіхотних мін ПФМ-1 «Пелюстка».

«Наголошуємо, що на сьогоднішній день є велика небезпека потрапляння на вибухонебезпечний предмет навіть у центрі міста. Будьте дуже уважні та обережні! Не наближайтеся до ВНП!», – закликали у Балаклійській МВА.