Live
  • Суббота 25.03.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела

Общество 15:00   25.03.2023
Виктория Яковенко
Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела Фото: ГУНП в Харьковской области

В селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили останки двух человек. Тело неизвестного мужчины нашли в подвале, погибшую 91-летнюю женщину – на территории дачного дома.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным правоохранителей, жители села Каменка скончались в марте 2022 года во время авиационной бомбардировки ВС РФ.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

01
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: На Харьковщине женщина обманула воина ВСУ: взяла деньги и выгнала собаку

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

15:00
Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела
13:28
Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области за сутки (фото)
11:30
В Харьковской области автомобиль подорвался на мине: водитель погиб
10:34
Оккупанты принудительно вывезли в РФ более полутысячи детей Харьковщины
10:17
Тысячу производств в отношении предателей зарегистрировали на Харьковщине

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 15:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили останки двух человек. Тело неизвестного мужчины нашли в подвале, погибшую 91-летнюю женщину – на территории дачного дома.".