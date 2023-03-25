Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела
Фото: ГУНП в Харьковской области
В селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили останки двух человек. Тело неизвестного мужчины нашли в подвале, погибшую 91-летнюю женщину – на территории дачного дома.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным правоохранителей, жители села Каменка скончались в марте 2022 года во время авиационной бомбардировки ВС РФ.
Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2023 в 15:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили останки двух человек. Тело неизвестного мужчины нашли в подвале, погибшую 91-летнюю женщину – на территории дачного дома.".