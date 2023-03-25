Погибли от авиаудара: в деоккупированном селе Харьковщины эксгумировали 2 тела

В селе Каменка Изюмского района правоохранители обнаружили останки двух человек. Тело неизвестного мужчины нашли в подвале, погибшую 91-летнюю женщину – на территории дачного дома.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным правоохранителей, жители села Каменка скончались в марте 2022 года во время авиационной бомбардировки ВС РФ.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.