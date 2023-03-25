Live
  • Субота 25.03.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Загинули від авіаудару: у деокупованому селі Харківщини ексгумували 2 тіла

Суспільство 15:00   25.03.2023
Вікторія Яковенко
Загинули від авіаудару: у деокупованому селі Харківщини ексгумували 2 тіла Фото: ГУНП в Харківській області

В селі Кам’янка Ізюмського району правоохоронці виявили останки двох людей. Тіло невідомого чоловіка знайшли у підвалі, загиблу 91-річну жінку – на території дачного будинку.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, мешканці села Кам’янка померли у березні 2022 року під час авіаційного бомбардування ЗС РФ.

Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: На Харківщині жінка ошукала воїна ЗСУ: взяла гроші і вигнала собаку

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

15:00
Загинули від авіаудару: у деокупованому селі Харківщини ексгумували 2 тіла
13:28
Наслідки ворожих обстрілів в Харківській області за добу (фото)
11:30
На Харківщині автомобіль підірвався на міні: водій загинув
10:34
Окупанти примусово вивезли до РФ понад півтисячі дітей Харківщини
10:17
Тисячу проваджень щодо зрадників України зареєстрували на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Загинули від авіаудару: у деокупованому селі Харківщини ексгумували 2 тіла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 15:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Кам’янка Ізюмського району правоохоронці виявили останки двох людей. Тіло невідомого чоловіка знайшли у підвалі, загиблу 91-річну жінку – на території дачного будинку.".