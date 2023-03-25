Загинули від авіаудару: у деокупованому селі Харківщини ексгумували 2 тіла
Фото: ГУНП в Харківській області
В селі Кам’янка Ізюмського району правоохоронці виявили останки двох людей. Тіло невідомого чоловіка знайшли у підвалі, загиблу 91-річну жінку – на території дачного будинку.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, мешканці села Кам’янка померли у березні 2022 року під час авіаційного бомбардування ЗС РФ.
Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2023 в 15:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селі Кам’янка Ізюмського району правоохоронці виявили останки двох людей. Тіло невідомого чоловіка знайшли у підвалі, загиблу 91-річну жінку – на території дачного будинку.".