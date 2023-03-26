На Харьковщине мужчина погиб из-за курения

70-летний житель поселка Слобожанское погиб в собственном доме во время пожара.

Причиной возникновения огня стала неосторожность при курении, сообщили спасатели.

«Событие произошло в 21:38 в поселке Слобожанское Чугуевского района по ул. Спортивной, 3. Возгорание возникло в квартире на 1-м этаже жилой 5-этажки. Горел диван и домашние принадлежности. Площадь пожара составила 8 кв. м. В его очаге обнаружено тело погибшего хозяина дома, 1952 года рождения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью потушили в 22:45.

Также 25 марта Харьковские спасатели эвакуировали 17 человек из многоэтажки в Харькове, которая горела по тем же причинам — из-за неосторожного курения одного из жильцов.