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На Харьковщине мужчина погиб из-за курения

Происшествия 09:25   26.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина погиб из-за курения Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

70-летний житель поселка Слобожанское погиб в собственном доме во время пожара.

Причиной возникновения огня стала неосторожность при курении, сообщили спасатели.

«Событие произошло в 21:38 в поселке Слобожанское Чугуевского района по ул. Спортивной, 3. Возгорание возникло в квартире на 1-м этаже жилой 5-этажки. Горел диван и домашние принадлежности. Площадь пожара составила 8 кв. м. В его очаге обнаружено тело погибшего хозяина дома, 1952 года рождения», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью потушили в 22:45.

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    • Также 25 марта Харьковские спасатели эвакуировали 17 человек из многоэтажки в Харькове, которая горела по тем же причинам — из-за неосторожного курения одного из жильцов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 09:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "70-летний житель поселка Слобожанское погиб в собственном доме во время пожара".