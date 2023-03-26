В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)

Пожар в Харькове случился вечером 25 марта. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек.

ЧП случилось в 18:12 25 марта в доме № 44 по проспекту Индустриальному в Харькове.

«Разведкой установлено, что возгорание возникло в квартире на 4 этаже. Огонь распространился на площадь 30 кв. м. В результате горения возникло сильное задымление лестничной клетки. Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Было сразу принято решение об эвакуации всех жителей данного подъезда. С верхних этажей с помощью пожарной автолестницы удалось спасти пять человек. Еще 12 жителей были эвакуированы пожарными по лестничным маршам», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Жертв и пострадавших удалось избежать. Сам пожар локализовали в 19:10 и полностью потушили в 21:37. По информации спасателей, его причиной стала неосторожность при курении.