В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)
Пожар в Харькове случился вечером 25 марта. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек.
ЧП случилось в 18:12 25 марта в доме № 44 по проспекту Индустриальному в Харькове.
«Разведкой установлено, что возгорание возникло в квартире на 4 этаже. Огонь распространился на площадь 30 кв. м. В результате горения возникло сильное задымление лестничной клетки. Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Было сразу принято решение об эвакуации всех жителей данного подъезда. С верхних этажей с помощью пожарной автолестницы удалось спасти пять человек. Еще 12 жителей были эвакуированы пожарными по лестничным маршам», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Жертв и пострадавших удалось избежать. Сам пожар локализовали в 19:10 и полностью потушили в 21:37. По информации спасателей, его причиной стала неосторожность при курении.
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 09:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Харькове случился вечером 25 марта. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек".