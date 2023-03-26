Live
  • Воскресенье 26.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)

Происшествия 09:19   26.03.2023
Оксана Горун
В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)

Пожар в Харькове случился вечером 25 марта. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек.

ЧП случилось в 18:12 25 марта в доме № 44 по проспекту Индустриальному в Харькове.

«Разведкой установлено, что возгорание возникло в квартире на 4 этаже. Огонь распространился на площадь 30 кв. м. В результате горения возникло сильное задымление лестничной клетки. Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. Было сразу принято решение об эвакуации всех жителей данного подъезда. С верхних этажей с помощью пожарной автолестницы удалось спасти пять человек. Еще 12 жителей были эвакуированы пожарными по лестничным маршам», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Харькове 25 марта 2023 на проспекте Индустриальном 3

Читайте также: Бойцы ГСЧС спасли трех человек из подвала дома в городе на Харьковщине (фото)

Жертв и пострадавших удалось избежать. Сам пожар локализовали в 19:10 и полностью потушили в 21:37. По информации спасателей, его причиной стала неосторожность при курении.

Пожар в Харькове 25 марта 2023 на проспекте Индустриальном

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:25
На Харьковщине мужчина погиб из-за курения
09:19
В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)
09:08
На Харьковщине за сутки двое человек подорвались на минах — ГСЧС
13:59
На Харьковщине пострадала пенсионерка, которая сжигала траву
09:00
Синегубов об обстрелах: повреждены 7 домов, разрушен инфраструктурный объект

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове людей снимали из горящего дома с помощью автолестницы (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 марта 2023 в 09:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Харькове случился вечером 25 марта. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек".