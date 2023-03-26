У Харкові людей знімали з палаючого будинку за допомогою автодрабини (фото)

Пожежа в Харкові сталася ввечері 25 березня. Рятувальникам довелося евакуювати 17 людей.

НП сталася о 18:12 25 березня у будинку № 44 на проспекті Індустріальному в Харкові.

“Розвідкою встановлено, що загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі. Вогонь розповсюдився на площу 30 кв. м. У результаті горіння виникло сильне задимлення сходової клітини. Рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Було одразу прийняте рішення про евакуацію всіх мешканців даного під’їзду. З верхніх поверхів за допомогою пожежної автодрабини вдалось врятували п’ять людей. Ще 12 мешканців були евакуйовані вогнеборцями сходовим маршем”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Жертв та постраждалих вдалося уникнути. Саму пожежу локалізували о 19:10 та повністю загасили о 21:37. За інформацією рятувальників, її причиною стала необережність під час куріння.