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У Харкові людей знімали з палаючого будинку за допомогою автодрабини (фото)

Події 09:19   26.03.2023
Оксана Горун
У Харкові людей знімали з палаючого будинку за допомогою автодрабини (фото)

Пожежа в Харкові сталася ввечері 25 березня. Рятувальникам довелося евакуювати 17 людей.

НП сталася о 18:12 25 березня у будинку № 44 на проспекті Індустріальному в Харкові.

“Розвідкою встановлено, що загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі. Вогонь розповсюдився на площу 30 кв. м. У результаті горіння виникло сильне задимлення сходової клітини. Рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Було одразу прийняте рішення про евакуацію всіх мешканців даного під’їзду. З верхніх поверхів за допомогою пожежної автодрабини вдалось врятували п’ять людей. Ще 12 мешканців були евакуйовані вогнеборцями сходовим маршем”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харкові 25 березня 2023 року на проспекті Індустріальному 3

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Жертв та постраждалих вдалося уникнути. Саму пожежу локалізували о 19:10 та повністю загасили о 21:37. За інформацією рятувальників, її причиною стала необережність під час куріння.

Пожежа у Харкові 25 березня 2023 року на проспекті Індустріальному

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 09:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в Харкові сталася ввечері 25 березня. Рятувальникам довелося евакуювати 17 людей".