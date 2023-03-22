Бійці ДСНС врятували трьох людей із підвалу дому в місті на Харківщині (фото)

У місті Лозова вдень 22 березня сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку.

Повідомлення про займання в підвальному приміщенні надійшло о 15:01, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Прибувши, рятувальники двома ланками газодимозахисної служби пішли у розвідку. Їхні дії ускладнювались поганою видимістю через щільне задимлення та складним плануванням приміщень підвалу. Під час розвідки в одному із підвальних приміщень були знайдені троє людей. Вогнеборці негайно вивели їх з небезпечної зони на свіже повітря, врятувавши від задухи. Ще одну мешканку бійці ДСНС евакуювали з квартири, аби не наражати на небезпеку від задимлення”, — повідомляють надзвичайники.

Виявилося, що в підвалі горіло сміття на площі 2 квадратні метри. Пожежу ліквідували о 16:04. Попередньо, вона виникла через необережне поводження з вогнем.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області