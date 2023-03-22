Бойцы ГСЧС спасли трех человек из подвала дома в городе на Харьковщине (фото)

В городе Лозовая днем 22 марта произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Сообщение о возгорании в подвальном помещении поступило в 15:01, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Прибыв, спасатели двумя звеньями газодымозащитной службы пошли в разведку. Их действия осложнялись плохой видимостью из-за плотного задымления и сложной планировкой помещений подвала. Во время разведки в одном из помещений были найдены три человека. Пожарные немедленно вывели их из опасной зоны на свежий воздух, спасая от удушья. Еще одну жительницу дома бойцы ГСЧС эвакуировали из квартиры, чтобы не подвергать опасности от задымления», — сообщают чрезвычайники.

Оказалось, что в подвале горел мусор на площади 2 квадратных метра. Пожар ликвидировали в 16:04. Предварительно, он возник из-за неосторожного обращения с огнем.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области