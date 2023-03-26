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На Харківщині чоловік загинув через куріння

Події 09:25   26.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік загинув через куріння Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

70-річний мешканець селища Слобожанське загинув у власному будинку під час пожежі.

Причиною виникнення вогню стала необережність під час куріння, повідомили рятувальники.

“Подія сталась о 21:38 у селищі Слобожанське Чугуївського району на вул. Спортивній, 3. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горів диван та домашні речі. Площа пожежі склала 8 кв. м. У її осередку виявлено тіло загиблого господаря оселі, 1952 року народження”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю загасили о 22:45.

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    • Також 25 березня Харківські рятувальники евакуювали 17 людей із багатоповерхівки у Харкові, яка горіла з тих самих причин – через необережне куріння одного з мешканців.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 09:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річний мешканець селища Слобожанське загинув у власному будинку під час пожежі".