На Харківщині чоловік загинув через куріння

70-річний мешканець селища Слобожанське загинув у власному будинку під час пожежі.

Причиною виникнення вогню стала необережність під час куріння, повідомили рятувальники.

“Подія сталась о 21:38 у селищі Слобожанське Чугуївського району на вул. Спортивній, 3. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горів диван та домашні речі. Площа пожежі склала 8 кв. м. У її осередку виявлено тіло загиблого господаря оселі, 1952 року народження”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю загасили о 22:45.

Також 25 березня Харківські рятувальники евакуювали 17 людей із багатоповерхівки у Харкові, яка горіла з тих самих причин – через необережне куріння одного з мешканців.