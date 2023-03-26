На Харківщині чоловік загинув через куріння
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
70-річний мешканець селища Слобожанське загинув у власному будинку під час пожежі.
Причиною виникнення вогню стала необережність під час куріння, повідомили рятувальники.
“Подія сталась о 21:38 у селищі Слобожанське Чугуївського району на вул. Спортивній, 3. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горів диван та домашні речі. Площа пожежі склала 8 кв. м. У її осередку виявлено тіло загиблого господаря оселі, 1952 року народження”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь повністю загасили о 22:45.
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Також 25 березня Харківські рятувальники евакуювали 17 людей із багатоповерхівки у Харкові, яка горіла з тих самих причин – через необережне куріння одного з мешканців.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2023 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річний мешканець селища Слобожанське загинув у власному будинку під час пожежі".