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На Изюмщине ремонтируют пострадавшую от обстрелов дорогу: где идут работы

Общество 14:49   27.03.2023
Виктория Яковенко
На Изюмщине ремонтируют пострадавшую от обстрелов дорогу: где идут работы Фото: ХОВА

Дорожники Харьковской области приступили к ремонтным работам по ликвидации ям на автодороге «Изюм – Оскол».

«Этот маршрут соединяет Донецкую и Харьковскую области и важен, в частности для доставки гуманитарной помощи населению», — сообщили в Харьковской областной военной администрации.

К работам дорожники приступили с наступлением благоприятных погодных условий. Автодорога «Изюм – Оскол» существенно пострадала в результате боевых действий, добавили в ХОВА.

По состоянию на 27 марта на автодороге «Изюм – Оскол» восстановили более 5000 м2 дорожного покрытия. Работы продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники Харьковской области приступили к ремонтным работам по ликвидации ям на автодороге «Изюм – Оскол»".