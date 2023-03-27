На Изюмщине ремонтируют пострадавшую от обстрелов дорогу: где идут работы
Фото: ХОВА
Дорожники Харьковской области приступили к ремонтным работам по ликвидации ям на автодороге «Изюм – Оскол».
«Этот маршрут соединяет Донецкую и Харьковскую области и важен, в частности для доставки гуманитарной помощи населению», — сообщили в Харьковской областной военной администрации.
К работам дорожники приступили с наступлением благоприятных погодных условий. Автодорога «Изюм – Оскол» существенно пострадала в результате боевых действий, добавили в ХОВА.
По состоянию на 27 марта на автодороге «Изюм – Оскол» восстановили более 5000 м2 дорожного покрытия. Работы продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорожники Харьковской области приступили к ремонтным работам по ликвидации ям на автодороге «Изюм – Оскол»".