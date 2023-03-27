На Изюмщине ремонтируют пострадавшую от обстрелов дорогу: где идут работы

Дорожники Харьковской области приступили к ремонтным работам по ликвидации ям на автодороге «Изюм – Оскол».

«Этот маршрут соединяет Донецкую и Харьковскую области и важен, в частности для доставки гуманитарной помощи населению», — сообщили в Харьковской областной военной администрации.

К работам дорожники приступили с наступлением благоприятных погодных условий. Автодорога «Изюм – Оскол» существенно пострадала в результате боевых действий, добавили в ХОВА.

По состоянию на 27 марта на автодороге «Изюм – Оскол» восстановили более 5000 м2 дорожного покрытия. Работы продолжаются.